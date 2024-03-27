В Белгородской области сбили три беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сбили три беспилотника. По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Глава региона отметил, что отработала система противовоздушной обороны (ПВО). Объекты были уничтожены в небе на подлете к Белгородскому району. На данный момент оперативные службы работают на земле на месте падения обломков.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Брянская и Курская области. В них, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее Гладков сообщил, что 26 марта вооруженные силы Украины хотели массово атаковать Белгородскую область. По его данным, на подлете к Белгороду были сбиты 13 воздушных целей. В поселке Дубовое в результате инцидента пострадали два мирных жителя.

ВСУ практически ежедневно обстреливают Белгородскую область. Власти региона регулярно сообщают о сбитых ракетах и беспилотниках системами ПВО.