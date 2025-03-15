Студенты устроили массовые беспорядки в столице Сербии

Перед акцией протеста, которая должна была пройти в Белграде, студенты устроили целый ряд инцидентов, связанных с вандализмом и насилием. Об этом сообщило сербское Министерство иностранных дел, его слова привело РИА Новости.

По утверждению правоохранителей, на улицы сербской столицы вышло порядка 31 тыс. человек из числа студентов и представителей оппозиции. Они устроили массовые беспорядки в ряде мест. В частности, ЧП произошло в парке возле администрация президента, где разбит студенческий палаточный лагерь. Его обитатели ратуют за прекращение забастовки, которая ведется уже четыре месяца.

«Произошло несколько инцидентов, которые были в основном направлены против участников другого собрания студентов в Пионерском парке», — указали в МВД.

Участники массовых беспорядков повредили несколько тракторов, которые находились рядом с палаточным лагерем, одну машину они и вовсе перевернули. За это полицией были задержаны два человека.

Ранее стало известно, что Сербия отозвала свою подпись с антироссийской резолюции, которая была вынесена в ОНН. В документах поменяли итог голосования, в теперь в них внесено, что сербская делегация воздержалась от одобрения резолюции, которая осуждает действия РФ.