Сын главы Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший поддержал усилия специального посланника Стивена Уиткоффа по урегулированию конфронтации на Украине после его диалога с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

По словам Трампа-младшего, никто в администрации его отца не проявлял столько желания для завершения противостояния между Россией и Украиной, как Уиткофф.

«Истеблишмент ненавидит его за это, но настоящие лидеры борются за мир, а не за войну!» — говорится в публикации.

Диалог между Путиным и Уиткоффом состоялся 11 апреля в Санкт-Петербурге. На протяжении 4,5 часов участники встречи говорили о путях урегулирования продолжающегося противостояния.

Ранее стало известно о том, что российский лидер во время диалога со спецпосланником главы Штатов призвал к устойчивому миру.