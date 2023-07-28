В Белом доме прокомментировали украинский удар по Таганрогу, где пострадали 16 человек

В администрации президента США прокомментировали нападение Киева на Таганрог в пятницу, 28 июля. Об этом пишет ТАСС .

Издание уточняет, что на регулярном брифинге для журналистов соответствующий комментарий дал представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, американцы уже давали понять и очень четко, что подобные действия украинцев (атаки по территории России) не приветствуется администрацией США.

Напомним, что число пострадавших во время теракта в Таганроге уже выросло до 16 человек. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал атаку по городу. Подробнее в материале.