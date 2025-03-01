В Белом доме раскрыли меню сорванного обеда для Зеленского и Трампа

По словам замглавы аппарата Белого дома Дэна Скавино, в меню обеда в Белом доме, где должна была присутствовать делегация Незалежной, была представлена курица, запеченная с розмарином. Об этом он сообщил своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он уточнил, что также в меню присутствовал зеленый салат с помидорами, капустой и спаржей. На десерт предполагался крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье.

По мнению Скавино, хотя украинская делегация и вынуждена была покинуть Белый дом, сам лидер Штатов от обеда отказываться не стал и даже пригласил за стол еще ряд членов команды в связи с наличием свободных мест.

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