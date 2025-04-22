В Белом доме рассказали, когда Уиткофф приедет в Россию к Путину

На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа уже на этой неделе отправят в Россию.

Как отметила Ливитт, представитель США рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и побеседовать лично. Пока в Белом доме готовы подтвердить лишь сам визит спецпосланника в РФ.

«Спецпосланник Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию, чтобы продолжить разговор с Владимиром Путиным», — заявила Ливитт.

В Кремле информацию о встрече американского гостя не комментировали.

Напомним, накануне The Wall Street Journal также сообщала, что советник президента США Стивен Уиткофф может снова приехать в Россию после встречи с представителями Украины и ЕС.