WSJ сообщило о возможном новом визите Уиткоффа в РФ после встречи в Лондоне

Советник президента США Стивен Уиткофф может вновь посетить Россию после встречи с представителями Украины и Европейского Союза (ЕС) в Лондоне. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источника, визит Уиткоффа в РФ может состояться в конце недели. Отмечается, что эта поездка может стать четвертым официальным визитом представителя Дональда Трампа в Россию. Тем не менее Кремль информацию о возможном госте не подтвердил.

Уиткофф вместе с государственным секретарем США Марко Рубио и специальным посланником США по Украине Китом Келлогом намерены принять участие во встрече, которая состоится в Лондоне на этой неделе.

Как утверждает WSJ, на предыдущей встрече в Париже американская делегация представила украинской стороне конфиденциальный документ о мирном соглашении, который был также показан европейским чиновникам.

По данным издания, Вашингтон представил «контуры прочного мира на Украине», передав свои предложения российской стороне и ожидая ответа от Киева. Среди прочего, как стало известно WSJ, США предложили Украине признать Крым российской территорией и отказаться от идеи стать членом НАТО.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Стивен Уиткофф, находясь с визитом в РФ, обсуждал вопрос территорий.