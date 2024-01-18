Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина приближается к истощению вооружений без поддержки Вашингтона. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) входят в перечень критически значимых для Украины вооружений, которых ей не хватает. Его слова приводят РИА Новости.

«Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. <...> Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», — сказал Кирби.

Запад, в том числе США, начали оказывать поддержку Украине с начала Россией специальной военной операции. «Партнеры» Киева отправляют на вооружение ВСУ оружие, технику, боеприпасы натовского образца.

Министерство иностранных дел РФ (МИД) направлял ноту протеста странам, которые бесконтрольно отправляют на Украину свои вооружение и технику, однако никакой реакции на это не последовало.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России.

Ранее мы сообщали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшем будущем отсутствуют перспективы по мирному урегулированию украинского кризиса.