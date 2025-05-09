В Белом доме высказались о встрече Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита на Ближний Восток. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, американский лидер, отвечая на этот вопрос, сказал, что «встречи на будет».

Левитт также подтвердила, что в четверг Трамп пообщался с телефоном с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили предложенное США 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной.

Белый дом выразил надежду, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе.

Ранее сообщалось о том, что Трамп может попросить Китай помочь с урегулированием конфликта на Украине.