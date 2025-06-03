В Белом доме заявили, что Киев не уведомлял об ударах по российским аэродромам

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о том, что Киев не уведомлял президента США Дональда Трампа о планируемых атаках ВСУ на российские аэродромы. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Левитт на вопрос об информированности Трампа об ударах по российским аэродромам со стороны ВСУ ответила отрицательно.

Ранее Левитт уже просили рассказать о том, как американский президент отреагировал на произошедшее в воскресенье, 1 июня. Напомним, ранее стало известно, что ВСУ нанесли удары с помощью FPV-дронов по аэродромам в пяти регионах России. Удары в Амурской, Ивановской и Рязанской областях удалось отразить, а в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание на объектах, которое было оперативно ликвидировано. К счастью, удалось обойтись без жертв.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров в Стамбуле.