В Белом доме заявили, что не знали о планах ХАМАС атаковать Израиль

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не располагал информацией о планировавшейся атаке ХАМАС на Израиль. Об этом он сообщил на брифинге 11 октября.

Он отметил, что у Белого дома были только те данные, которыми владели в Израиле. Салливана цитируют РИА Новости.

«Мы не видели ничего больше, чем израильтяне, что предполагало бы планирование атаки такого рода», – сообщил Салливан.

Рано утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС, которому принадлежит власть в секторе Газа, нанесла более 4,5 тысяч ракетных ударов по территории Израиля. Руководство движения объявило о начале специальной операции «Наводнение Аль-Акса», цель которой – «освобождение» территорий от Израиля.

США уже объявили о поддержке Израиля и направили к его берегам крупнейший авианосец «Рональд Рейган» в составе ВМС США. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что при необходимости Вашингтон усилит военную поддержку Тель-Авива.

В ответ на это представители ХАМАС сообщили, что будут бомбить военные базы США, если те вмешаются в конфликт.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».