В Белом доме заявили, что помощь Украине приведет к ядерному удару со стороны России

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США опасно помогать Украине в военном и финансовом плане, так как это якобы может спровоцировать Россию на ядерный удар. Об этом политик написал в соцсетях.

Салливан считает, что обилие военной помощи Киеву не закончится ничем хорошим. Он предполагает, что если Америка продолжит оказывать поддержку Украине, то это в какой-то момент обострит отношения с РФ до пика, вплоть до применения ядерного оружия.

«Россия нанесет ядерный удар по США, если Украине окажут «слишком большую военную помощь», — написал Салливан в своих соцсетях.

Отметим, что страны Запада отрицают отправку своих войск на территорию Украины. При этом в зоне СВО регулярно встречают иностранных наемников.

Также недавно генсек НАТО признал, что Украина может потерпеть поражение при определенном условии.

Ранее в Госдуме рассказали о реакции на создании миссии НАТО на Украине.