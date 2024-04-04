В Белом доме заявили, что помощь Украине приведет к ядерному удару со стороны России
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Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США опасно помогать Украине в военном и финансовом плане, так как это якобы может спровоцировать Россию на ядерный удар. Об этом политик написал в соцсетях.
Салливан считает, что обилие военной помощи Киеву не закончится ничем хорошим. Он предполагает, что если Америка продолжит оказывать поддержку Украине, то это в какой-то момент обострит отношения с РФ до пика, вплоть до применения ядерного оружия.
«Россия нанесет ядерный удар по США, если Украине окажут «слишком большую военную помощь», — написал Салливан в своих соцсетях.
Отметим, что страны Запада отрицают отправку своих войск на территорию Украины. При этом в зоне СВО регулярно встречают иностранных наемников.
Также недавно генсек НАТО признал, что Украина может потерпеть поражение при определенном условии.
Ранее в Госдуме рассказали о реакции на создании миссии НАТО на Украине.