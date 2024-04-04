В Госдуме рассказали о реакции на создании миссии НАТО на Украине

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказал обеспокоенность по поводу создания миссии НАТО на Украине, предположив, что это может привести к легализации последующих шагов со стороны России.

Об этом пишет РИА Новости. Это заявление было сделано после того, как министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня объявил о создании совместной миссии НАТО на территории Украины.

Хотя конкретные детали о деятельности этой миссии пока не раскрываются, ранее в Польше заявили о том, что она не будет участвовать в боевых действиях на Украине. Вместо этого, ее целью будет улучшение координации и предоставление помощи украинским союзникам.

Однако реакция России на это событие является предметом серьезного внимания. В свете напряженных отношений между Россией и НАТО, любые дополнительные шаги со стороны альянса могут быть восприняты как угроза безопасности и интересов России. Поэтому заявление Андрея Картаполова подчеркивает готовность России тщательно наблюдать за действиями НАТО на Украине и принимать необходимые меры в ответ.

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