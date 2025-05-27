В Госдепе призвали не принимать слова Трампа о Путине за разочарование

Государственный департамент США прокомментировал высказывание американского президента Дональда Трампа о России и президенте Владимире Путине. Как отметила официальный представитель ведомства Тэмми Брюс, слова лидера США не стоит рассматривать как разочарование.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Так он высказался о ситуации на Украине. Кроме того, американский президент подчеркнул, что если бы не его работа, то с Россией бы произошло «много плохих вещей».

«Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт в своем мнении», — отметила Брюс.

Она подчеркнула, что Москве следует ответственно отнестись к урегулированию конфликта на Украине — также, как к этому относятся США.

Брюс также отметила, что Вашингтон продолжает вести прямые переговоры с Москвой и Киевом, проявляя готовность к диалогу и дипломатическим решениям. Она заявила, что у Трампа есть множество «инструментов давления», которые могут быть использованы для того, чтобы с Соединенными Штатами считались.

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