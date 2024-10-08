В Белоруссии 45 человек обвинили в заговоре с целью захвата власти и экстремизме

Следственный комитет Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре с целью захвата власти и экстремизме, говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что все обвиняемые находятся за пределами республики. 22 человека подозреваются по статье 357 УК Белоруссии (заговор, преследующий цель захвата власти неконституционным путем). По ней максимальное наказание предусматривает 12 лет лишения свободы. Кроме того, этих граждан обвиняют в связях с лидером оппозиции Светланой Тихановской.

Еще 23 человека подозреваются по статье 361-1 УК (создание экстремистского сообщества либо участие в нем), которое предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.

Причиной стал документ «Платформа 2025», подписанный оппозицией в августе 2024 года. Документ обозначил цели на следующий год, включая непризнание выборов и работу по освобождению политзаключенных.

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. Предыдущие президентские выборы в стране состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Лукашенко получил 80,1% голосов, тогда как его оппонентка Светлана Тихановская — 10%. Вскоре после выборов она покинула территорию Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на обращение дипломата РФ «Ваше Превосходительство».