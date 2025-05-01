В Белоруссии помиловали организатора заговора против Лукашенко

Гражданин США Юрий Зенкович был освобожден в Белоруссии по просьбе американского лидера Дональда Трампа, сообщает «Пул первого».

Администрация Трампа просила Минск освободить гражданина США Зенковича Юрия Леонидовича. Его признали виновным в организации заговора с целью захвата власти в Республике Беларусь четыре года назад.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила РИА Новости, что Зенкович был освобожден.

«Такое решение принято. По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан — слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами», — сказала Эйсмонт.

Напомним, осенью 2024-го Зенкович признал свою вину в заговоре ради захвата власти в Белоруссии. Он также извинился перед Александром Лукашенко, раскаялся и попросил о помиловании, чтобы вернуться в США к семье.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали гражданина Румынии за сбор данных о дислокации ПВО.