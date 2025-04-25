В Сочи задержали гражданина Румынии за сбор данных о дислокации ПВО

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали гражданина Румынии в Сочи, подозреваемого в оперативной информации о размещении объектов противовоздушной обороны (ПВО) для украинских спецслужб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанным является гражданин, родившийся в 2002 году. Установлено, что летом прошлого года он собирал и передавал кураторам сведения местоположении систем ПВО в Сочи.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что задержанный активно занимался сбором разведывательной информации.

По данным правоохранительных органов, румынский гражданин находился в тесном контакте с украинскими специальными службами, которые пообещали ему помощь в безопасном выезде из России.

Кроме того, ему было предложено вступить в добровольческое формирование ВСУ для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 276 УК РФ, предусматривающей ответственность за шпионаж.

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