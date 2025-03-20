В Белоруссии сообщили дату инаугурации президента Лукашенко

Издание сослалось на информацию, полученную от белорусской Центральной избирательной комиссии. По ней, церемония принятия присяги Лукашенко, который избран президентом уже в седьмой раз, состоится 25 марта. По конституции страны это должно проводиться в присутствии Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, а также судей Конституционного и Верховного судов. С момента выборов до инаугурации должно пройти не более двух месяцев.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Украины Тихий оскорбил Лукашенко и назвал его тараканом. Он сделал это в ответ на нелицеприятные высказывания главы РБ в адрес Зеленского.