В Белоруссии сообщили дату инаугурации президента Лукашенко
БелТА: инаугурация Лукашенко на седьмой срок состоится 25 марта
Фото: [Медиасток.рф]
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом сообщила БелТА.
Издание сослалось на информацию, полученную от белорусской Центральной избирательной комиссии. По ней, церемония принятия присяги Лукашенко, который избран президентом уже в седьмой раз, состоится 25 марта. По конституции страны это должно проводиться в присутствии Президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, а также судей Конституционного и Верховного судов. С момента выборов до инаугурации должно пройти не более двух месяцев.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Украины Тихий оскорбил Лукашенко и назвал его тараканом. Он сделал это в ответ на нелицеприятные высказывания главы РБ в адрес Зеленского.