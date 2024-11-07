В Белоруссии стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты

На территории Белоруссии 7 ноября начали процедуру сбора подписей в поддержку лиц, которые выдвигаются на президентские выборы. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление Центральной избирательной комиссии республики.

Всем зарегистрированным инициативным группам на белорусской территории с сегодняшнего дня разрешено собирать подписи в поддержку своего кандидата. Им необходимо собрать не менее 100 тыс. таких подписей. При этом каждый потенциальный избиратель может поставить свою подпись в поддержку сразу нескольких кандидатур.

«Осуществлять сбор подписей могут только члены инициативной группы на пикетах, а также по месту жительства, работы избирателей. Член инициативной группы должен иметь при себе соответствующее удостоверение и документ с фотографией», — заявили по этому поводу в Центризбиркоме.

При этом члены инициативной группы не имеют права прибегать к принуждению или к каким-либо вознаграждениям во время сбора подписей.

Ранее пресса сообщила о том, что в число кандидатов на президентские выборы в Белоруссии вошли девять человек. Всем им с 7 ноября по вторую половину декабря придется собрать необходимое количество подписей для дальнейшего участия в предвыборной гонке.