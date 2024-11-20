В Белоруссии намечается военное вмешательство, и уже на протяжении нескольких лет за пределами страны создается план, в котором прописаны все роли и этапы, сообщил белорусский телеканал ОНТ.

В СМИ сообщили о проведенном расследовании, и в среду вечером, 20 ноября, будет показан фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь».

Кроме того, начальник Генерального штаба вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что решение США о поставках противопехотных мин Украине представляет собой очередное нарушение глобального баланса сил, что должно учитываться странами ОДКБ.

Ранее посол Белоруссии предупредил о последствиях ударов ракетами США вглубь России.