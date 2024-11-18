Посол Белоруссии предупредил о последствиях ударов ракетами США вглубь России

Ни один здравомыслящий человек в мире не может поддержать разрешение США Украине бить ракетами в глубину российской территории. Не поддерживает это и Белоруссия. Так считает посол этой страны в РФ Александр Рогожник, его точку зрения привел ТАСС.

Дипломат напомнил, что Минск всегда выступал за мир. На этом фоне разрешение Белого дома выглядит безумным, поскольку оно направлено исключительно на эскалацию конфликта.

«Те решения, которые, я надеюсь, в конечном счете не будут приняты, не могут быть поддержаны никем, кто в здравом рассудке», — указал посол.

Рогожник добавил, что данный фактор не может нести мир.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина Песков заявил, что российский лидер уже говорил о возможном разрешении США наносить удары по российским регионам. Путин тогда указал на то, что такой шаг делает Запад непосредственным участником конфликта, и это может поменять саму природу всех боевых действий.