В Белоруссию прибыла батарея доработанных в ходе СВО ЗРК «Тор-М2»

МО Белоруссии сообщило о прибытии батареи доработанных в ходе СВО ЗРК «Тор-М2»

Политика

Фото: [pxhere.com]

В Белоруссию прибыла батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», сообщило Министерство обороны республики в Telegram-канале.

Эти ЗРК, представляющие собой современные комплексы, разработаны с учетом последних технологий и усовершенствованные российскими конструкторами на основе опыта их применения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как отметили в белорусском оборонном ведомстве, «Тор-М2» предназначены для значительного повышения уровня защиты воздушного пространства. Уточняется, что доработка комплексов была проведена с акцентом на учет актуальных вызовов и особенностей современных боевых условий.

Как отмечают военные эксперты, очередная поставка высокотехнологичного вооружения от России в Белоруссию свидетельствует о продолжающемся военном сотрудничестве между двумя странами.

Ранее политолог Андрей Кортунов в комментарии интернет-изданию «Подмосковью сегодня» рассказал, как Россия может ответить на нападение на Белоруссию со стороны Польши, Литвы и Украины.

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