В ближайшее время Иран примет решение об ответных мерах для Израиля

Президент Палестины Махмуд Аббас высказался о решении Ирана относительно Израиля. По словам главы государства, реакция на убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании не заставит себя долго ждать. Об этом он заявил во вторник, 13 августа, в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

«Решение может быть принято в течение ближайших дней или даже ближайших нескольких часов», — подчеркнул глава Палестины.

По словам Аббаса, палестинцы против войны, они не хотят усиления напряженности и нарастания конфликта.

Президент дал интервью после встречи с Владимиром Путиным. Он отметил, что беседа с лидером России была очень искренней и открытой. Им удалось обсудить действия запада в войне на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о том, что Аббас не намерен соглашаться на экспатриацию своего населения из Сектора Газа. Президент надеется, что палестинцы смогут создать свое государство при поддержке России.