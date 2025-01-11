В Болгарии захотели присоединить к стране часть Одесской области Украины
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Руководитель болгарской политической силы «Возрождение» Костадин Костадинов в своих социальных сетях выразил поддержку инициативам избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, направленным на присоединение Канады и Панамского канала к территории США.
В своём сообщении он также упомянул о Болгарии, отметив, что, по его мнению, Украина в скором времени распадётся, и Болгария должна вернуть себе свои якобы исторические земли.
По словам Костадинова, София вполне может претендовать на Бессарабию, часть которой находится на юге Одесской области Украины.
«Коренным населением этого региона (с VI века) являются болгары… На будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна претендовать на болгарскую Бессарабию», — написал политик в своем аккаунте.
Также он предложил властям Болгарии рассмотреть вопрос присоединения соседней Северной Македонии.
Посольство Украины в Болгарии уже гневно отреагировало на произошедшее, обвинив Костадинова в искажении истории и желании незаконно перераспределить существующие границы Европы.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев дал Дональду Трампу совет о том, как можно «прибрать к рукам» Канаду и Гренландию.