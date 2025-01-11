В Болгарии захотели присоединить к стране часть Одесской области Украины

Руководитель болгарской политической силы «Возрождение» Костадин Костадинов в своих социальных сетях выразил поддержку инициативам избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, направленным на присоединение Канады и Панамского канала к территории США.

В своём сообщении он также упомянул о Болгарии, отметив, что, по его мнению, Украина в скором времени распадётся, и Болгария должна вернуть себе свои якобы исторические земли.