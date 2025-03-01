По словам лидера одной из болгарских политических партий Румена Петкова, украинский лидер – это исполнительный директор крупнейшего кладбища. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Он уточнил, что сама Незалежная стала столицей смерти.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Зеленский хотел получить деньги от США на продолжение войны, в то время как президент Штатов Трамп настаивал на мире.