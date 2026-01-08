Отказ Германии от энергетического сотрудничества с Россией сделал энергосистему страны дорогой, нестабильной и уязвимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова колумниста британской газеты The Daily Telegraph Кати Хойер.

По ее словам, страна стала более уязвимой к диверсиям и потеряла привлекательность для инвесторов, особенно в энергоемких отраслях. Германия импортирует около 70% потребляемой энергии, из-за чего фактически лишена возможности добиваться выгодных условий закупок.

В результате немецкие домохозяйства и бизнес платят одни из самых высоких тарифов на электроэнергию в мире. Такая ситуация, по мнению Хойер, отпугивает инвесторов и усиливает экономическую и политическую нестабильность. Эксперт отметила, что исправление положения потребует длительного времени и значительных политических решений, на которые Берлин пока не готов.

На фоне энергетических трудностей в Германии все чаще звучат призывы к возобновлению сотрудничества с Россией. Ряд немецких политиков заявляли о необходимости вернуться к закупкам российских энергоносителей после урегулирования конфликта на Украине. В то же время Евросоюз утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа, который должен полностью вступить в силу к 2028 году.

