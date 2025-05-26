В Британии назвали главную проблему Украины

Это может привести к массированным ударам по Украине с использованием до тысячи БПЛА. Об этом со ссылкой на источники сообщает британское издание The Economist.

Главной проблемой Украины становится количество российских дронов, с которым не справляются системы ПВО, а в перспективе проблемы с защитой неба лишь будут возрастать, отмечается в публикации.

Россия находит все больше способов прорваться через украинскую ПВО, которая сталкивается с растущими трудностями из-за нехватки ракет-перехватчиков, меняющейся тактики противника и недружественной политики США, говорится в публикации.

Ранее Трамп снова напомнил, что Россия украла у США чертежи мощной ракеты.