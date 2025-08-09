Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина устроила настоящую панику в украинском правительстве. Так считает британский аналитик Александр Меркурис, он изложил такую точку зрения на собственном YouTube-канале.

По мнению эксперта, встреча между руководителями Соединенных Штатов и России говорит о том, что российская армия побеждает на поле боя. В противном случае в отношении РФ просто вводили бы санкции без всякой попытки общения.

«Сам факт того, что в Киеве царит паника, а в европейских столицах бьют тревогу, говорит о том, что только у России есть преимущество», — указал он.

Меркурис добавил, что если бы украинская армия могла сдерживать Россию на линии фронта, то и Киев, и Европа выдвигали бы совершенно другие условия.

Ранее стало известно, что мексиканские наемники, которые воюют в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ «Хартия», жалуются на очень высокие потери. По их словам, в подразделении очень много убитых и пропавших без вести. В то же время, по их словам, командование замалчивает эти факты. По этой причине наемники отговаривают своих соотечественников отправляться на Украину.