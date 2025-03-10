В Британии оценили вероятность присуждения Трампу Нобелевской премии мира

Президент США не может получить Нобелевскую премию мира, хотя в состоянии претендовать на Международную премию имени Карла Великого. Такую версию выдвинуло британское издание Financial Times.

По мнению издания, Трампу никогда не вручат Нобелевскую премию. Зато он всерьез может претендовать на премию имени Карла Великого, так как он своей политикой объединяет Европу.

«Президент США дал самый большой стимул для европейской интеграции со времен окончания холодной войны», — указали журналисты.

Они подчеркнули, что новый американский лидер заигрывает с РФ, подрывает доверие к НАТО, развязывает торговые войны и делает другие действия, которые заставляют страны Европы теснее интегрироваться. В частности, связи между ЕС и Великобританией стали заметно более тесными. Евросоюз задумался над укреплением собственной обороны.

Ранее сообщалось, что с инициативой о выдвижении Трампа на соискание Нобелевской премии мира выступили в Южной Корее. Политики в этой стране считают, что глава Белого дома внес большой вклад в процесс мирного урегулирования на Корейском полуострове.