В Британии предложили создать должность министра по депортациям

Лидер партии «Реформировать Соединенное Королевство» (Reform UK) Найджел Фараж выступил с обещанием учредить должность министра по депортациям в случае прихода к власти. О таких намерениях он сообщил своим сторонникам в Дувре. Трансляция выступления Фаража велась на YouTube-канале партии.

Фараж отметил, что в Великобритании нелегально проживает около 1,2 млн человек и это требует «здравого смысла» и оперативных мер.

«Мы назначим, мы потребуем, чтобы это правительство сделало то же самое, чтобы был министр по депортациям. В составе министерства внутренних дел, но это будет отдельный департамент», — сказал Фараж.

Как отмечают британские СМИ, партия Reform UK демонстрирует растущую популярность среди избирателей. Согласно недавнему опросу More in Common, партия может рассчитывать на 180 мест в парламенте, если выборы состоятся в скором времени.

Опрос YouGov в феврале показал, что Reform UK впервые обгоняет Лейбористскую партию в рейтинге одобрения, а сам Фараж по уровню популярности опередил премьер-министра Кира Стармера.

Несмотря на растущую поддержку, итоги выборов 2023 года показали, что Лейбористы получили абсолютное большинство в парламенте, а Reform UK смогла заполучить только пять мест, заняв третье место с 14,3% голосов.

Нелегальная миграция остается одной из самых острых тем в Великобритании. В 2024 году более 36,8 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в страну через Ла-Манш — на 25% больше, чем в предыдущем году.

В 2022 году этот показатель составил более 45,7 тыс. человек. Власти Великобритании ежедневно тратят миллионы фунтов стерлингов на размещение просителей убежища в гостиницах.

Ранее сообщалось, что Великобритания утвердила в отношении России 150 торговых санкций.