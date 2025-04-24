Новый санкционный пакет ввела Британия в отношении России

Британия ввела очередной пакет санкций в отношении России, а состоит он из 150 торговых ограничений. Как сообщило РИА Новости, соответствующая информация была опубликована в четверг британским посольством в РФ.

В частности, в перечне попавших под запрет продуктов оказалось программное обеспечение, которое используется «для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин». А по сведениям Politico, британцы также запретили экспортировать в Россию химикаты, электронику, машинное оборудование и металлы.

Ранее стало известно о том, что Москва приняла решение о введение персональных санкций в отношении британских парламентариев. Подобную инициативу претворили в жизнь по причине продолжающихся недружественных действий Британии в отношении России.