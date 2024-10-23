Как заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, тысячи украинских солдат могут потерять жизни из-за того, что командование Вооруженных сил Украины не отдало приказ эвакуироваться из города Селидово в Донецкой Народной Республике перед его возможным окружением.

Эксперт прогнозирует, что ожидается серьезная катастрофа: часть военных сможет спастись, но большинство, скорее всего, окажется в ловушке.

Меркурис отметил, что наступление российских войск приведет к полной блокаде города, и все маршруты снабжения украинского контингента будут отрезаны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ рискуют оказаться в полном окружении в населенном пункте Селидово в ДНР. По информации, наиболее активная работа российских штурмовиков заметна на северо-западе и юге Селидова.