Военнослужащие ВСУ рискуют оказаться в полном окружении в населенном пункте Селидово в ДНР, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что в этом районе у ВСУ может повториться угледарский сценарий. Он подчеркнул, что «клещи» в городе сжимаются все сильнее.

Как отметил источник, наиболее активная работа российских штурмовиков заметна на северо-западе и юге Селидова.

В последнее время ВСУ терпят крупные поражения в зоне проведения РФ специальной военной операции (СВО). Практически каждую неделю Министерство обороны РФ сообщает об успехах российской армии в продвижении на разных направлениях.

Так, например, сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР.

Не менее успешны позиции российских военнослужащих и в Курской области, куда в августе незаконно вошли украинские боевики. Сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль село и стратегическую дорогу в Курской области.