Решение Владимира Зеленского принять законно против антикоррупционных органов Украины сорвало планы западных стран по оказанию дальнейшей поддержки киевского режима.

Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

Авторы публикации отмечают, что новый закон Зеленского подрывает усилия Европы компенсировать отсутствие помощи со стороны США, что ухудшает положение Украины.

Многие западные партнеры Украины, которые еще недавно были готовы поддерживать Киев, задумались о том, кого и зачем они финансируют.

Ранее сообщалось о том, что Трамп предостерег Зеленского от удара по Москве.