В Лондоне поддержали идею отправки британских войск на Украину

Бывшие министры обороны Великобритании Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон поддержали идею отправки британских миротворцев на Украину. Об этом сообщили в издании The Telegraph.

Кроме того, один из экс-чиновников выразил удивление по поводу того, что британский премьер Кир Стармер, несмотря на полгода на посту, не посетил Киев.

Что касается мнения Уильямсона, то он отметил, что обеспечить безопасность Украины важно изнутри — через силы НАТО или с привлечением британских войск.

Ранее сообщалось, что оппозиция Германии поддержала размещение немецких сил на Украине.