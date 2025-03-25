Каю Каллас, которая возглавляет дипломатическое ведомство в ЕС, необходимо отправить в отставку из-за ее ярко выраженной антироссийской позиции. Так считает Дэвид Кертен — глава британской политической партии «Наследие». Он высказал свое мнение в соцсети Х.

Политик очень негативно оценил высказывание главы европейской дипломатии о том, что России обязательно надо нанести поражение и что только это позволит избежать новой мировой войны. Кертен считает, что к войне может привести политика таких дипломатов, как Каллас.

«Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведет к третьей мировой войне», — указал он.

Политик добавил, что Каллас необходимо отправить в отставку, чтобы она не наносила ущерб.

Ранее западная пресса сообщила, что британские военные очень скептично отнеслись к идее своего премьера Стармера отправить войска на Украину. По их мнению, в Великобритании нет никаких конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Слова премьер-министра они назвали «политическим театром».