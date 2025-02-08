В Британии призвали Трампа опасаться Зеленского

У президента США Дональда Трампа могут быть неверные представления о перспективах разработки месторождений редкоземельных металлов на территории Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Я надеюсь, что в итоге он (Трамп. — Прим. ред,) не купится на это», — сказал эксперт.

Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может обмануть главу американского государства, заключив эту сделку, чтобы получить военную помощь от США.

При этом, подчеркнул эксперт, 70% запасов ресурсов расположены на территории, подконтрольной России.

Эксперт также отметил, то процесс разработки месторождений редкоземельных металлов очень дорогой, поэтому от США потребовались бы большие вложения, а Трамп мог бы спокойно заниматься тем же самым на территории своей страны.

Ранее сообщалось о том, что Трамп призвал снести сектор Газа, назвав его «катастрофой».