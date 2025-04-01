Конфликт на Украине превратился в конфликт коалиций, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

Так, за спиной Киева действует союз нескольких западных стран во главе с США, пояснил он.

Стратегическое и тактическое планирование разрабатывали не украинские офицеры, а представители коалиции, пояснил Меркурис.

Поэтому Киев и требовал конкретные виды оружия, Himars, ATACMS, этого требовали разработанные планы. Но ВС РФ всегда были на шаг впереди, поэтому украинская армия провалилась.

Вину за неудавшиеся планы пытаются переложить на Украину, обвинив ее в отказе выполнять советы западных кураторов и попытке включиться в политическую борьбу.

Ранее сообщалось о том, что Стармер и Трамп обсудили отправку миротворцев на Украину.