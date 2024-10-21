Зеленский обсудил с главой Пентагона удары дальнобойным оружием по России

Лидер киевского режима Владимир Зеленский встретился с шефов Пентагона Ллойдом Остином. Как пишет RT со ссылкой на Telegram-канал украинского президента, на встрече обсудили вопрос о расширенном использовании западного дальнобойного оружия.

Как написал Владимир Зеленский, встреч с Ллойдом прошла 21 октября. Министр обороны США и его гость вели оживленные разговоры про ситуацию на Украине и применение оружия. В частности затронули и вопрос о расширненном использовании военной дальнобойной мощи против военных объектов России.

«Мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности, возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов. Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны», — написал в официальном блоге Зеленский.

Зеленский также поблагодарил Ллойда за очередной пакет помощи на 400 млн долларов, в который входят техника, боеприпасы и вооружение.

Ранее в НАТО заявили, что удары вглубь России со стороны Украины являются якобы «оправданными».