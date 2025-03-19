Кипрский журналист Алекс Христофору написал о том, что намерение французского президента Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера отправить на Украину военных не нашло поддержки у европейцев.

Как сообщает РИА Новости, Христофору фактически высмеял эту идею, заявив, что к коалиции желающих, кроме Франции и Британии, присоединилась только одна страна – Дания. При этом, и Макрон, и Стармер пытаются привлечь к этой коалиции минимум 37 европейских стран, несмотря на то, что многие политики в ЕС выступают против отправки военного контингента на Украину.

Ранее в Финляндии заявили о том, что страны Европейского союза уже начинают подготовку к военному конфликту с Россией.