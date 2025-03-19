В Британии разговор Путина и Трампа назвали «геополитическим сдвигом»

Факт телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным становится поводом для обеспокоенности всей Европы, поскольку свидетельствует о серьезном геополитическом сдвиге. Так считает британская газета The Independent.

По мнению издания, сам факт разговора между президентами США и РФ уже свидетельствует о серьезном сдвиге всей политики Запада.

«Все, что произошло с момента избрания Дональда Трампа — от ссоры в Овальном кабинете с Зеленским до потепления отношений между США и Россией, является лишь подтверждением наихудших опасений Европы», — указали журналисты.

Они подчеркнули, что лидеры Америки и России сошлись во взглядах на большое количество вопросов. В частности, оба они считают, что отношения между их странами надо налаживать, а конфликт на Украине прекращать.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Трамп отдал указание присоединиться к переговорам с Россией целому ряду американских ведомств: Пентагону, своей администрации и Госдепартаменту.