В Британии считают, что Лондон не сможет быстро конфисковать активы России

Таким мнением он поделился в разговоре с журналистом газеты Politico. При этом эксперты отмечают, что стоимость замороженных активов РФ может достигать 51,5 миллиардов евро.

Юрист сообщил, что страны Европейского союза (ЕС) до сих пор на разработали юридические основания, которые смогли бы объяснить арест российских активов с точки зрения законодательства.

«Последние заявления как Еврокомиссии, так и государств-членов указывают на то, что консенсус по этому вопросу еще не достигнут», — отметил Бонд.

Эксперт уверен, что страны, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека, могут столкнуться с трудностями при конфискации чьей-либо собственности. По словам Бонда, такое возможно только по решению суда при наличии доказанного факта совершения преступления. Бонд добавил, что судебные процессы по этому вопросу могут затянуться на несколько десятилетий.

Как отмечает издание, правительство Британии никогда не публиковало данные об объеме российских активов, которые подверглись заморозке.

Страны Запада и Евросоюза, в том числе Великобритания и США, начали вводить беспрецедентные за всю историю политических взаимоотношений с Россией санкции против Москвы. Европейские государства начали замораживать российские активы, вводить ограничения против российских компаний и физических лиц. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, российская сторона справится с этим натиском.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о санкциях, введенных против России на алюминий и медь.