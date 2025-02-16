Украина может оказаться в тяжелом положении, если в ближайшее время не будет заключено мирное соглашение, заявил в интервью The American Conservative член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски.

Ситуация на Украине стремительно ухудшается с 2024 года, и если не предпринимать никаких действий, то Незалежная проиграет в этом конфликте, отметил он.

«Если все останется как есть, то Украина окажется в более удручающем положении, чем если бы в ближайшем будущем удалось достичь мира на основе компромисса», — сказал Скидельски.

Ранее сообщалось о том, что британские министры призвали усилить давление на Россию.