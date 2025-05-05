Жители Британии активно обсуждают статью The Telegraph, в которой говорится о том, что Европа, пока Белый дом ведет себя непредсказуемо, пытается найти оружие для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, читатели британского издания недоумевают: где окажется все то оружие уже после окончания конфликта? Один из комментаторов пишет, что Украина имеет репутацию «глубоко коррумпированной страны» и с такой репутацией может быть получен огромный черный рынок вооружений, фактически расшатает Европу на десятки лет вперед.

Некоторые британцы пишут, что надеются, что «ни пенса их налогов на этот фарс не пойдет», а другие и вовсе интересуются — для чего подписывалась сделка по недрам? Судя по всему, резюмировали британцы, в ЕС решили продолжать опосредованную войну.