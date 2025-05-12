В Британии заявили, что Трамп занял сторону Путина

Американский президент Дональд Трамп занял позицию, солидарную с российским президентом Владимиром Путиным, в контексте урегулирования кризиса на Украине, сообщил британский телеканал Sky News.

В публикации отмечается, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, немецкий канцлер Фридрих Мерц и французский президент Эммануэль Макрон подчеркнули, что возобновление диалога между Москвой и Киевом возможно лишь при условии немедленного прекращения боевых действий.

Западные обозреватели ожидали, что Трамп поддержит данную инициативу, однако, как пишет издание, глава США фактически поддержал предложение Путина о начале мирных переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий. Это, по мнению Sky News, свидетельствует о солидарности Трампа с российским лидером.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Киев немедленно согласиться на предложенные Россией переговоры.