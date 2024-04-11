В Брюсселе назвали демарш Европарламента из-за Patriot для Украины «политическим театром»

Отказ Европарламента утвердить финансирование Совета Европы, пока Украина не получит зенитно-ракетные комплексы, является не более чем «политическим театром».

Такое мнение высказал редактор «Радио Свобода»* в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Он пояснил, что демарш Европарламента был игрой на публику, так как утверждение бюджета на 2022 год является пустой формальностью — в реальности деньги давно выделены и потрачены.

Сегодня Европарламент провалил голосование по бюджету, требуя передать Украине как можно больше систем ПВО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его вежливые просьбы передать Киеву «Патриоты» не увенчались успехом, и теперь он перейдет к жестким требованиям.

* внесено Минюстом России в реестр нежелательных организаций