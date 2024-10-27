В Бундесбанке назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель выразил сомнения в искренности предложений России о международном сотрудничестве, пишет Bloomberg.

Агентство отметило, что Нагель назвал насмешкой намерение российской стороны наладить экономические связи с Германией. Таким мнением он поделился по итогам встречи министров финансов и управляющих Центробанков стран «Большой двадцатки».

«Меня сводит с ума, когда мне приходится слушать российского коллегу в формате G-20, который рассказывает мне, как важно международное сотрудничество», — сказал Нагель.

Подобные заявления со стороны Москвы глава Бундесбанка назвал «неприемлемыми». Он подчеркнул, что экономический спад в Германии, начавшийся весной 2022 года, в значительной мере является следствием действий России.

Нагель отметил, что Европе необходимо сосредоточиться на решении структурных проблем, которые углубляют экономические последствия.

На прошедшей 26 октября встречи глав экономических ведомств G20 Россия выразила обеспокоенность по поводу односторонних санкций и призвала к формированию многосторонней торговой и финансовой системы, способствующей восстановлению глобальной экономики.

Президент России Владимир Путин регулярно заявляет об открытости страны к международному сотрудничеству. По его словам, Россия создает комфортные условия для ведения бизнеса и активно работает над привлечением капитала и технологий из-за рубежа, несмотря на сложившуюся международную обстановку.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным.