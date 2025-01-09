Диверсия на трубопроводах «Северный поток» нанесла значительный ущерб экономике Европейского союза (ЕС), исчисляющийся миллиардами евро. Таким мнением поделился депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус.

В интервью «Известиям» он подчеркнул, что наибольшие потери понесли промышленные предприятия и частные потребители из-за длительной блокировки поставок газа. Ротфус добавил, что ответственность за это лежит на федеральном правительстве.

«Последующий ущерб, который может быть причинен в связи с уходом промышленных компаний и демонтажем десятков тысяч километров газовых сетей, будет непредвиденно высоким, если в Германии в ближайшее время не будут достигнуты политические изменения и власти наконец не начнут проводить курс, который отвечал бы интересам собственных граждан и компаний», — отметил Ротфус.

Он добавил, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) поднимает вопрос о необходимости продолжить расследование подрыва трубопроводом и призывает к поискам истинных виновников диверсии.

Ротфус подчеркнул, что некоторые «глобалистские силы» в Германии и Евросоюзе могут пытаться скрыть заказчиков и исполнителей диверсии, о чем свидетельствуют многие факторы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа могла бы избежать экономических убытков, если бы прислушалась к его советам и учла интересы Москвы, вместо продолжения конфронтационной политики.

Ранее депутат Бундестага Севим Дагделен потребовала запустить «Северный поток».