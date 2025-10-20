В Чечне раскрыли истинное отношение Рамзана Кадырова к Владимиру Соловьеву

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем официальном телеграм-канале поздравил с днем рождения известного российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева.

В своем обращении Дудаев подчеркнул, что в эпоху информационных войн крайне важен смелый и принципиальный голос, способный давать правдивые ответы на любые вызовы. По словам министра, именно таким голосом для миллионов соотечественников и является Владимир Соловьев.

Отдельно чеченский министр раскрыл позицию главы региона, заявив, что Рамзан Кадыров относится к Владимиру Рудольфовичу с глубоким уважением и высоко ценит его личный вклад в укрепление информационной безопасности Российской Федерации.

В завершение поздравления Ахмед Дудаев оставил персональные пожелания: «Желаю Владимиру Рудольфовичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, новых свершений и процветания проектам!».

