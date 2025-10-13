Кадыров показал кадры добивания горящего украинского бойца

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем официальном телеграм-канале видеозапись, демонстрирующую действия чеченских подразделений на харьковском направлении. На кадрах, по словам чиновника, запечатлены совместные операции бойцов батальона «Запад-Ахмат» и сотрудников одного из отделов МВД Чечни.

Видеозапись показывает, как после удара по зданию, где, предположительно, располагались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из бойцов оказался охвачен огнем. Он попытался найти укрытие в соседней постройке, однако дрон чеченских военных нанес по нему повторный удар, не дав ему скрыться.

«Один из боевиков попытался ретироваться, весь в пламени, но судьба в лице нашего дрона настигла его быстрее», — подписал кадры Кадыров.

Удар по пункту дислокации ВСУ и последующие действия против противника глава Чечни назвал превращением «"укромного уголка" в пейзаж современного искусства с элементами дыма, огня и паники».

Ранее Кадыров заявил, что Чечня в зону СВО направила почти 23 тысячи добровольцев.